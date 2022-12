Giorgia Meloni in Iraq incontra i militari italiani | ' Il Paese è orgoglioso del lavoro che fate' Poi si commuove per i regali dei soldati

È l' Iraq la meta scelta daper la sua prima visita a un contingente militare italiano all'estero da presidente del Consiglio. Emozionata per aver ricevuto e indossato la mimetica,ha parlato ai nostri ...Momento di commozione perdurante la sua visita ai militari italiani di stanza a Erbyl, in Iraq. Al termine di un breve e sentito discorso, la premier riceve in dono un grosso Tricolore con le firme di tutti i ...Roma, 23 dic – Giorgia Meloni rifiuta il Mes, per tutti il cosiddetto “meccanismo europeo di stabilità” che da alcuni mesi è tornato d’attualità, soprattutto dopo le… Leggi ...È l’Iraq la meta scelta da Giorgia Meloni per la sua prima visita a un contingente militare italiano all’estero da presidente del Consiglio. Emozionata per aver ...