GF Vip | la confessione dell’ex Antonella Fiordelisi | “Aveva sempre torto | nelle liti…”

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 23 dicembre 2022) L’ex volto di Temptation Island e de La pupa e il secchione ha rivelato alcuni retroscena sulla sua ex compagna. In che occasione lo ha fatto? Ecco i dettagli. Francesco Chiofalo è un influencer e personal trainer, conosciuto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2017, insieme alla ragazza di allora Selvaggia Roma. Quest’anno ha preso parte anche al programma Mediaset La pupa e il secchione. L’ex diconfessa: “, lei…” (Ilovetrading.it)Ma che cosa ha confessato sulla sua ex compagna e attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7,? Ecco tutta la verità sulla fine della loro storia. Francesco Chiofalo risponde alla ex e svela un segreto Francesco Chiofalo ha avuto una burrascosa relazione sentimentale ...