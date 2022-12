Gf Vip | Antonino Spinalbese sbotta contro Oriana e Giaele | «Finora sono stato zitto | ma se parlo…»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Dopo le accuse degli ultimi giornie attacca siache. La goccia che ha fatto traboccare il vasostate le dichiarazioni, a detta di, false fatte dasu Belen Rodriguez. La gieffina avrebbe rivelato delle confidenze fatte dall’ex della Rodriguez, però alterandole e non dicendo la verità, creando anche dei problemi adche deve rispettare la privacy della ex. Stando alle parole della spagnola, il gieffino avrebbe parlato sotto le coperte e anche nel cortiletto, togliendosi prima il microfono per non farsi sentire in diretta.ha anche detto di sapere in diretta una cosa abbastanza forte e in quel momentoè sembrato in ...