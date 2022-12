GF Vip 7 | nella notte l’avvicinamento tra Daniele e Oriana finisce molto male

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Da un po’ di giorniCasa del Grande Fratello Vip 7,Dal Moro eMarzoli si stanno avvicinandoe non perdono occasioni per abbracciarsi e toccarsi (cosa che tra l’altro è stata notata per prima da Wilma Goich, che ègelosa). Tra i due, tuttavia, c’è l’ombra di Antonino Spinalbese, che inizialmenteha preferito a, e che èamico dell’ex di Belen Rodriguez. E proprio per colpa di Antonino, le avance notturne disi sono concluse malamente. GF Vip 7,Dal Moro eMarzoli sempre più vicini Chi segue la diretta del Grande Fratello Vip 2022 su Mediaset Extra ha certamente notato cheDal ...