“GF Vip 7” | la scoperta choc su Edoardo e Antonella lascia tutti senza parole

Tag24

... ma quando la relazione con il marito della sua cliente più importante viene, in un ...45 - MIKE & MOLLY - ANDANDO A PESCA 21:15 - LA PRIMA NOTTE DEL GIUDIZIO La 5 18:34 - GRANDE FRATELLO...Canale 5 Prima serata 16 dicembre e 2 gennaio: " Gf" Alfonso Signorini conduce le puntate ... farmaci " La medicina del mondo antico " Il nuovo programma di Laura Pepe è un viaggio alla... Fariba Tehrani Grande Fratello Vip, saltata la partecipazione I gossip nella Casa sono all’ordine del giorno. Nel corso del pomeriggio, i VIP – curiosi di scoprire qualcosa in più sul rapporto tra Andrea e Nicole – approfittano della presenza di entrambi per ind ...Infastidita dal comportamento dei vip, tata Carla sbotta contro i concorrenti che continuano a creare disordine in cucina ...