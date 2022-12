Germania | giovane messinese ucciso ad Albastadt | fermato un parente della ex fidanzata | Il cadavere della ragazza è stato trovato nel

Agenzia ANSA

Le vittime italiane in, come detto, sarebbero due fidanzati - ancora non è stato ... quando laè scomparsa nel nulla. Solo nelle ore successive è arrivata la denuncia e la polizia ...Laera scomparsa domenica scorsa, 18 dicembre. Il 23enne è stato ferito a colpi di pistola mercoledì, 21 dicembre, davanti la pizzeria del padre in. Verso mezzogiorno è stato ... Ucciso giovane messinese in Germania, un fermato - Sicilia Christian Zoda, di 23 anni, originario di Messina, è morto dopo essere stato ferito a colpi di pistola davanti alla pizzeria del padre ad Albstadt, cittadina tedesca a Sud di Stoccarda. Il giovane fer ...Un giovane originario di Messina Christian Zoda, di 23 anni, è morto mercoledì scorso dopo essere stato ferito a colpi di pistola davanti la pizzeria del padre a ...