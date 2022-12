Germania | altra giovane coppia di italiani uccisi L’accaduto

(Di venerdì 23 dicembre 2022) poco dopo un altro caso simile avvenuto in Inghilterra Un altro giallo vede coinvolti degliall’estero. Dopo ladi fidanzati morta in Inghilterra, emerge un altro delitto in, ad Albstadt. Christian Zoda, 25 anni, figlio di titolari di un ristorante, e Sandra Quarta, 20 anni, sono le nuove vittime. La vicenda, però, è intrisa di mistero, poiché la ragazza risultava scomparsa da qualche giorno. La polizia che sta indagando sul caso avrebbe fermato lo zio di lei, Michele Quarta, 54 anni e originario di Novoli (Lecce). Leggi anche:di fidanzatiin Inghilterra, fermata una persona La stampa tedesca mantiene il massimo riserbo sulla vicenda, ma da quello emerso fino ad oggi, sembra che lasia scomparsa domenica scorsa, ...

Agenzia ANSA

... nel primo caso superando un'sola offerta - sono quelli indetti da ANICAV, Associazione ... del valore di 2,2 milioni di euro il primo, e in Danimarca, Paesi Bassi,e Svezia il secondo, ...... tanta gente di buona volontà, di tanti Paesi - mi riferisco alla Polonia, la, l'Italia, ... mentre dall'non è possibile avere condizioni di sicurezza. Adesso in Ucraina, quando ci ... Due italiani uccisi, è giallo in Germania La guerra in Ucraina fa tornare al passato, quello successivo alla seconda guerra mondiale. E anche i servizi segreti si adeguano. Ma la frontiera del futuro è il passato, e l'intelligence basata sul ...A sole 24 ore dall'uccisione di Francesca Di Dio e del fidanzato Nino Calabrò nello Yorkshire, in Inghilterra, altri due giovani italiani sono stati uccisi ...