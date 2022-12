Genoa | tutto fatto per il ritorno di Criscito | i dettagli

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La notizia era nell’aria da diversi giorni, ma ora ci siamo per davvero:tornerà a vestire la maglia del. Dopo la breve parentesi nel Toronto, rappresentato da una folta colonia italiana, Domenicofaràin Italia per rimettere la divisa del Grifone., è fatta per ildiCome riportato da Gianluca Di Marzio, il Grifone ritroverà il suo storico capitano. C’è la sensazione chesia tornato a casa proprio per aiutare ilad uscire dalla difficile situazione che si è creata con Blessin. FOTO: Alexander-Blessin-L’affare non è ancora ufficiale, ma c’è l’accordo tra le parti. Probabilmente l’annuncio arriverà dopo le vacanze, per dare tempo al ...

Una battuta anche sul: 'È una squadra forte che non è ancora riuscita a esprimereil suo potenziale. Ha l'ambizione di andare in Serie A e ha tanti giocatori di categoria superiore, oltre ... Criscito-Genoa, tutto fatto per il ritorno • TAG24 Dopo la breve esperienza in MLS con la maglia del Toronto, Domenico Criscito si prepara per il ritorno a Genova. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è tutto fatto per il ...Accordo tra il Genoa e Mimmo Criscito che nei prossimi giorni firmerà il contratto che lo riporterà in rossoblù fino a giugno 2023 dopo l'avventura in Canada al Toronto con l'amico Insigne durata appe ...