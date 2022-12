GdS – Abraham | “Tutti vogliono Mourinho ma lui è concentrato sulla Roma” – Forzaroma info – Ultime notizie As Roma calcio – Interviste | foto e video

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 23 dicembre 2022) 2022-12-23 09:51:03 Arrivano conferme dalla Gazzetta: Le parole dell’attaccante giallorosso in zona mistapossibilità di vedere lo Special One come allenatore del Portogallo: “Abbiamo letto la notizia sui social, ma non ne abbiamo discusso” Tammy, al termine dell’amichevole di questo pomeriggio vinta contro il Waalwijk grazie anche ad una sua rete, ha parlato in zona mista della possibilità di vedere Josépanchina della nazionale portoghese: “è un grande allenatore,lo. È anche un onore che una nazionale importante come quella portoghese lo cerchi, ma sono sicuro che il mister siasquadra. Cerca sempre di migliorarci. Abbiamo letto la notizia sui social, ma non ...