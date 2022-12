Gattuso punta all’ingaggio di un centrocampista e di un esterno

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! 22/12/2022 alle 17:07 TEC Il tecnico italiano ha precisato che il Valencia non “firmerà tanto per firmare”; Si muoverà sul mercato solo se troverà giocatori adatti a lui Si è anche qualificato che ilnon sarà difensivo, visto che è più che soddisfatto di Guillamón e Nico González L’allenatore del Valencia, Gennaro, è stato protagonista questo giovedì del brindisi natalizio del club Mestalla e Ha assicurato che spera che possano firmare une unnel mercato invernale. Con un ‘Bon Nadal’,si è congratulato con i giornalisti per le vacanze, ha fatto gli auguri della società e Ha ribadito che vogliono rafforzare la squadra in questo mercato invernaleanche se solo se trovano ...

ilmattino.it

Di Maria voto 9 Quandol'uomo è imprendibile: un incubo per i difensori francesi. Prende il ...5 Miglior giovane del Mondiale: un po', un po' De Rossi. Corre e riparte, imposta e va senza ...Già conerano forti, ora con Spalletti sono migliorati, ma non sono solo loro in lotta, ci ... Tra i tanti talenti rossoneri, su chimaggiormente Ibrahimovic per il futuro ' Leao e Theo. ... Demme al Valencia, Gattuso punta sul contratto in scadenza per convincere il Napoli Il tecnico del Valencia Gennaro Gattuso fa un riassunto dei suoi primi mesi in Spagna, rivelando di essere stato stupito da alcuni giocatori ...Non solo Diego Demme: anche Tiemoue Bakayoko tra i possibili nomi per il centrocampo della Salernitana. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. "Salgono anche le quotazioni di Zurko ...