Gabriel Garko si ritira da Ballando | perché e cosa è successo a poche ore dalla finale?

DavideMaggio.it

Stasera, 23 dicembre, scopriremo il vincitore di Ballando con le Stelle 2022 ., purtroppo, è già fuori dai giochi dal momento che avrebbe deciso di ritirarsi. Ma come sarà votato il concorrente destinato a trionfare 'Vincitore Ballando con le Stelle': Selvaggia ...Addio a Ballando per. L'attore ha dovuto lasciare il programma a causa degli infortuni che l'hanno colpito durante le prove. Il tutto ad un passo dalla finalissima di questa sera che, secondo i pronostici , ... BOOM! Gabriel Garko si ritira da Ballando con le Stelle Gabriel Garko si è ritirato da Ballando con le Stelle a poche ora dalla finale: perché e cosa è successo Tutti i dettagli ...Gabriel Garko si ritira da Ballando con le stelle 2022 . Niente esibizione di ballo per l'attore nella finale di questa sera, l'attore ...