Frigomeccanica | bonus welfare di 600 € ai lavoratori

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Milano, 23 Dicembre 2022) - Milano, 23 Dicembre 2022 - Il riconoscimento sarà destinato ad una platea di oltre 160 famiglie e contribuirà ad ampliare ed integrare i servizi diaziendale già a disposizione., azienda attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni sempre all'avanguardia per pasticceria, gelateria, bar e il settore food ha deciso di stanziare unstraordinario che verrà erogato in forma di “” in buoni acquisto e benzina digitali nel mese di dicembre 2022 ai propri dipendenti, per offrire loro un supporto concreto nella lotta quotidiana al caro energia e all'inflazione. La decisione arriva al termine di un anno in cui l'azienda e tutto il team di collaboratori sono stati impegnati nella realizzazione degli investimenti per ammodernare ed ampliare le linee di ...