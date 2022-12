Francia | serial killer ' Il serpente' rilasciato da prigione nepalese

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Kathmandu, 23 dic. (Adnkronos) - Ilfrancese noto come 'Il', condannato per diversi omicidi di turisti in Asia negli anni '70, è statoda una. Charles Sobhraj, 78 anni, è stato liberato dopo che un tribunale si è pronunciato a favore a causa della sua età, del suo stato di salute e del suo buon comportamento. Ha trascorso 19 anni inin Nepal per aver ucciso due nordamericani nel 1975. Sobhraj, dalla cui storia è stata tratta la serie televisivo The Serpent, aveva colpito principalmente giovani autostoppisti occidentali hippie in India e Thailandia e stava scontando contemporaneamente due condanne, ciascuna di 20 anni, nella capitale del Nepal, Kathmandu, per l'omicidio nel 1975 di una donna americana, Connie ...