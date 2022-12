Francia | Benzema sempre più lontano dalla nazionale | l' indizio social

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Oltre alla delusione per la sconfitta nella finale dei Mondiali contro l'Argentina , ladeve rivolgere la sua attenzione anche sul caso. L 'attaccante del Real Madrid , che ha ...

Oltre alla delusione per la sconfitta nella finale dei Mondiali contro l'Argentina , ladeve rivolgere la sua attenzione anche sul caso. L 'attaccante del Real Madrid , che ha annunciato la 'fine' della sua carriera con la Nazionale francese poco dopo la fine della ...Ora,ha anche smesso di seguire quasi tutti i calciatori dellasu Instagram . Della squadra francese segue solo i suoi due compagni di squadra al Real Madrid , Eduardo Camavinga e ... I due nemici di Benzema nella Francia scolpiti in un video: non sono riusciti a fingere Un addio alla nazionale confermato anche sui social. Karim Benzema ha annunciato, qualche giorno fa, la decisione di lasciare la maglia della Francia. Stando alla stampa transalpina, tra le motivazion ...Dopo l'annuncio dell'addio dalla selezione francese, arrivano nuovi dettagli: ecco cosa ha fatto l'attaccante del Real Madrid ...