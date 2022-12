(Di venerdì 23 dicembre 2022)nella notte undi(Grosseto), in Maremma, nella zona di via dei Chiassarelli. Lemassetane, costruite a partire dal XII secolo ed ampliate tra ...

Gazzetta di Parma

nella notte undelle mura medievali di Massa Marittima (Grosseto), in Maremma, nella zona di via dei Chiassarelli. Le mura massetane, costruite a partire dal XII secolo ed ampliate tra ...A partire da domani, mercoledì 21 dicembre, undella Ss18 "Tirrena Inferiore" sarà provvisoriamente interdetto al traffico , dal km 300,400 ...le operazioni di rimozione del materialedal ... Franato tratto delle mura medievali di Massa Marittima Franato nella notte un tratto delle mura medievali di Massa Marittima (Grosseto), in Maremma, nella zona di via dei Chiassarelli. (ANSA) ...A partire da domani il tratto sarà provvisoriamente interdetto al traffico per consentire il monitoraggio e la messa in sicurezza del tratto ...