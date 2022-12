Formazioni ufficiali Betis-Atalanta | Amichevole 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ledi, matchche chiuderà la sosta dei bergamaschi. In queste due settimane che separano Zapata e compagni dalla ripresa del campionato. Si gioca alle 17:00 e le due squadre sono pronte a cercare un buon risultato per il morale. Le: in attesa: in attesa SportFace.