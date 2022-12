Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci | Natale in Africa tra ex | le foto al caldo e in bikini

TGCOM

Natale in Africa . Non è un film, ma la realtà di Elisabetta Gregoraci eche anche quest'anno festeggeranno il Natale insieme, a Malindi. E' ormai noto che i due, nonostante siano separati da tempo, mantengano un ottimo rapporto per il figlio Nathan Falco . ...Leggi Anche Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, vacanza d'amore in Cappadocia Il Natale in Africa Ogni anno Elisabetta Gregoraci epartono per il Kenya per qualche giorno di relax al sole. E così anche per le festività del 2022 i due ex hanno preso il volo. Nel resort di casa a Malindi il manager si trastulla nel ... Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, Natale insieme a Malindi Natale in Africa. Non è un film, ma la realtà di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore che anche quest’anno festeggeranno il Natale insieme, a Malindi. E' ormai noto che ...Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore anche quest’anno festeggeranno il Natale a Malindi. “Natale con i tuoi…” dice il detto e la ex coppia lo ha sempre preso alla lettera senza mancare un appuntamen ...