Fiumicino | strade di “serie A” e strade di “serie B” | la voce dei cittadini – LA MAPPA

(Di venerdì 23 dicembre 2022)– Innumerevoli segnalazioni e il disagio rimane… dopo il precedente articolo sulla situazione indecente in cui versano via Coni Zugna e via della Scafa (leggi qui), molte persone hanno contattato la redazione de ilfaroonline.it e l’elenco delledisastrate dise è allungato: Sono troppe, infatti, leche versano in queste condizioni e sono troppi i disagi con cui da sempre idevono fare i conti. Le carreggiate impraticabili rappresentano un rischio non solo per gli automobilisti, ma anche per i pedoni, pensiamo soprattutto ad anziani e disabili, che potrebbero farsi male a causa delle buche, delle crepe e dei dislivelli dell’asfalto. Segnalare queste gravi criticità è fondamentale, al fine di una messa in sicurezza ...