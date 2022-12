Fiorentina-Juventus | il tifoso viola con la maglia del Liverpool tifava Reds | revocato il Daspo

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Secondo quanto scrive Firenze.it, è statoilaldellache in occasione disi presentò al Franchi, in Curva Ferrovia, con la maglietta delindosso. Si pensò fosse un riferimento alla tragedia dell’Heysel, invece è passata la linea del suo avvocato difensore: ilè un grandedei. Era andato al Franchi subito dopo aver visto-Everton in un pub, semplicemente non aveva avuto il tempo di cambiarsi. Firenze.it intervista l’avvocato del, Mattia Alfano. “Vogliamo dare la nostra visione della vicenda che è stata fortemente ...