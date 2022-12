Fidanzati italiani uccisi in Inghilterra Il vicino di casa fermato per omicidio

RaiNews

Nino Calabró e Francesca Di Dio, chi sono i due siciliani morti in Inghilterra

Erano entrambi di Messina, lui viveva lì e lei lo aveva raggiunto. I loro corpi sono stati trovati mercoledì. Il ragazzo individuato dalla polizia è un ventunenne. Il detective: "Se qualcuno ha visto, parli".

Il presunto killer è amico di Nino, fanno tutti e due i croupier al Grosvenor Casino di Stockton.

La polizia inglese li ha identificati come Nino Calabrò, di Barcellona Pozzo di Gotto, e Francesca Di Dio, di Montagnareale. Lei era andata a trovare il fidanzato nel Regno Unito per lavoro. Fermato un ventunenne.