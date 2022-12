(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il 2022 della Serie C si chiude con un ricchissimo venerdì 23 dicembre. Ecco tutto quanto accaduto.A — Lasi regala in chiusura dell'annore il primato solitario. La formazione ...

Il 2022 della Serie C si chiude con un ricchissimo venerdì 23 dicembre. Ecco tutto quanto accaduto. GIRONE A La Feralpisalò si regala in chiusura dell'anno solare il primato solitario. La formazione di Stefano Vecchi supera di misura l'AlbinoLeffe (1 - 0) grazie al rigore di Pittarello al 36'. Al secondo posto ora c'è il Vicenza. Feralpisalò in testa da sola. Girone B, ride la Reggiana. Il Catanzaro non stecca mai