(Di venerdì 23 dicembre 2022) «all?interno di Coin» per il Christmas party di «», con un ospite d?eccezione: Valeria Marini. Il blitz dei vigili urbani in...

ilmattino.it

I vigili urbani avrebbero bloccato la festa diStyle nel suo salone di Napoli ma a quanto pare l'evento si è tenuto lo ...'Stop alla festa all'interno di Coin' per il Christmas party di 'style ' , con un ospite d'eccezione: Valeria Marini . Il blitz dei vigili urbani in via Scarlatti, sotto il comando del capitano Gaetano Frattini, si è consumato mercoledì sera, in ... Federico Fashion Style, stop del Comune di Napoli alla festa al Vomero Federico Fashion Style torna nuovamente alla ribalta con uno spiacevole inconveniente che lo ha visto protagonista. Qualche mese fa il parrucchiere dei vip aveva caricato sul suo profilo Instagram ...Federico Fashion Style ha organizzato un esclusivo party a tema natalizio, ma un blitz dei vigili l'avrebbe interrotto.