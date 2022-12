Federico Fashion Style sfida il Comune di Napoli | party di Natale senza autorizzazioni

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il“stellare” organizzato dal parrucchiere dei vip,, nel suo salone del Vomero, è stato interrotto da un blitz eseguito dalla Polizia Municipale. Palloncini, sushi, deejay, brindisi e divertimento. Una festa top, con Valeria Marini come madrina e diversi ospiti famosi, tra cui Rossella Erra, che si è di colpo trasformata in L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

ilmattino.it

Style sembra stia vivendo in periodo d'oro, almeno dal punto di vista professionale. Se la vita privata purtroppo ultimamente sembra dargli dei dolori a causa della separazione dalla ...Style non sta certo vivendo un periodo particolarmente felice della sua vita. Difatti quest'ultimo è stato lasciato dalla compagna, con cui è stato insieme ben 17 anni. Poco dopo l'... Federico Fashion Style, stop del Comune di Napoli alla festa al Vomero Federico Fashion Style sembra stia vivendo in periodo d'oro, almeno dal punto di vista professionale. Se la vita privata purtroppo ultimamente sembra dargli dei dolori a causa della ...Il Party organizzato da Federico Fashion Style, con Valeria Marini ospite d'onore, è stato interrotto da un blitz improvviso dei vigili.