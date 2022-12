Federico Fashion Style | interrotto il party con Valeria Marini | blitz dei vigili urbani

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Con l’arrivo delle vacanze natalizie,ha pensato bene di realizzare un supercon tutti i suoi cari. Tra gli ospiti è spiccata naturalmente la sua cara amica, la quale ha illuminato la serata con un bellissimo abito in tema. Sta di fatto che quella che doveva essere un momento di spensieratezza è diventato un momento di tensione. Ebbene sì perché la festa sarebbe stata interrotta da undei. Il motivo? Non si sarebbe potuta svolgere.: ilè un disastro? A svelare cos’è successo nel superdi...

ilmattino.it

Blitz dei vigili urbani alla festa di Natale cheStyle ha organizzato nel suo salone di Napoli. Il parrucchiere dei Vip, nonostante l'intervento delle forze dell'ordine, non ha voluto sospendere il party.Style: ...... Bianca, insieme al fidanzato (di nome Francesco) Chi è Maria Rosa De Sica, ex moglie di... Si è laureata presso l'Istituto Europeo di Design, ha frequentato un master inDesign all'... Federico Fashion Style, stop del Comune di Napoli alla festa al Vomero Momenti di panico per il popolare parrucchiere: blitz dei vigili urbani al suo party natalizio Federico Fashion Style non sta certo vivendo un periodo ...Festa nel locale di Federico Fashion Style: qualcosa va storto Federico Fashion Style la sera del 21 dicembre ha voluto celebrare una festa in occasione ...