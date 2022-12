Federico Fashion Style guai alla festa di Natale arrivano i vigili urbani che fanno irruzione

ilmattino.it

Style sembra stia vivendo in periodo d'oro, almeno dal punto di vista professionale. Se la vita privata purtroppo ultimamente sembra dargli dei dolori a causa della separazione dalla ...Style non sta certo vivendo un periodo particolarmente felice della sua vita. Difatti quest'ultimo è stato lasciato dalla compagna, con cui è stato insieme ben 17 anni. Poco dopo l'... Federico Fashion Style, stop del Comune di Napoli alla festa al Vomero Festa di Natale rovinata per Federico Fashion Style. Come riporta Il Mattino, il noto hair stylist ha organizzato lo scorso mercoledì 21 dicembre un party natalizio nel suo salone di bellezza a Napoli ...Federico Fashion Style sembra stia vivendo in periodo d'oro, almeno dal punto di vista professionale. Se la vita privata purtroppo ultimamente sembra dargli dei dolori a causa della ...