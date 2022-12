Federico Fashion Style e Valeria Marini | festa interrotta dall’arrivo dei vigili | è caos | ecco cosa è successo

(Di venerdì 23 dicembre 2022)ha dato unanel suo salone di Napoli per celebrare il Natale; fra gli ospiti c’era anche. Il party tuttavia non è finito nel migliore dei modi, ma? Leggi anche: Ballando con le Stelle, Sara Di Vaira al posto di Selvaggia Lucarelli in giuria? Intervengono Milly...

ilmattino.it

Avrebbe dovuto essere una serata di gioia e di festa e invece il party che ieri seraStyle ha organizzato al Vomero di Napoli non avrebbe potuto finire nel modo peggiore . A raccontare quanto accaduto è stato nelle scorse ore è stato Il Mattino, che ha rivelato tutti ...Nuovi guai in vista perStyle . Il parrucchiere dei vip più famoso della tv aveva in mente di realizzare un party di Natale indimenticabile ma questa volta è stato costretto ad uno stop da parte dei vigili ... Federico Fashion Style, stop del Comune di Napoli alla festa al Vomero Cosa è successo alla festa di Natale organizzata da Federico Fashion Style I dettagli a seguire nell'articolo!Brutta sorpresa per l'hair stylist, che si è ritrovato le forze dell'ordine fra i piedi durante una sua recente festa ...