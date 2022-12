Agenzia ANSA

... Red Bull e Mercedes, che al momento competono in una categoria diversa dalla nostra": è quanto ha detto stamani Andrea, il 51enne ingegnere orvietano, neoprincipal della McLaren, a ...... Ilbritannico ha instaurato negli ultimi anni, già da quando si chiamava Racing Point, una s trettissima partner tecnica con la Mercedes . La casa dellafornisce i motori alla scuderia ... F1: Stella, team da battere sono Ferrari, Red Bull e Mercedes - Sport "I team da battere anche nella prossima stagione di F1 sono ancora Ferrari, Red Bull e Mercedes, che al momento competono in una categoria diversa dalla nostra": è quanto ha detto stamani Andrea Stell ...CEV CHAMPIONS LEAGUE (F) - Altro 3/3, in termini di successi, per Conegliano, Milano e Novara, mentre il VakifBank di Egonu soffre. Le indicazioni del 2° turno.