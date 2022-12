F1 | Mercedes accende il motore 2023 | “Le prime parole della W14” Parte la stagione del riscatto

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Lasi sta preparando per il Mondiale F1e per la prima volta ha acceso la power unitW14 con la quale cercherànel prossimo campionatomassima categoria automobilistica. I teniciscuderia anglo-tedesca hanno effettuato il cosiddetto “fire-up” del propulsore che verrà installato sulle monoposto guidate da Lewis Hamilton e George Russell. Momento importante a Brackley primasosta natalizia, documentato in un breve video che la stessaha pubblicato sui propri canali social accompagnato dalla didascalia: “LeW14“. Il team diretto da Toto Wolff punta a rifarsi nella prossima annata agonistica dopo un 2022 partito con parecchie ...

Automoto.it

Il primo vagito - o meglio, ruggito - di una monoposto di Formula 1 è sempre emozionante. Soprattutto se sulla monoposto in questione sono riposte delle speranze di rivalsa. È il caso dellaW14, chiamata nel 2023 a riportare al top dello schieramento una scuderia capace di dominare incontrastata per anni. Avrebbe dovuto trionfare anche la W13, visti i dati stratosferici ...Lionel Messii motori. Ci sono parecchi bolidi da collezione nel garage di Lionel Messi, il ... Nella collezione appaiono poi una Lexus RX 450h, il SUVGLE e una Cadillac Escalade; ... Formula 1: Mercedes accende il motore della W14 per il 2023 Il motore della W14, la monoposto della Mercedes per la stagione 2023 di Formula 1, è stato acceso per la prima volta ...Il team di Brackley ha pubblicato il 'fire-up' della nuova vettura che nelle intenzioni di Toto Wolff deve vendicare lo smacco del 2022 ...