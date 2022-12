Europa Creativa | contenuti per la tv | avviso da 22 milioni di euro

(Di venerdì 23 dicembre 2022) E’ fissata al 17 gennaio la prima scadenza utile del bando “TV and online content” a favore di progetti indipendentipei e collaborazioni a livello UE nel settore televisivo e online, parte del programma. La call mira a supportare itelevisivi e online per rafforzare le capacità dei produttori audiovisivi di sviluppare e produrre progetti con un significativo potenziale di circolazione, nonché facilitare le coproduzioni e la cooperazione nel settore a livello UE e internazionale. L’azione sostiene i lavori (film drammatici, d’animazione, documentari ecc.) rivolti alla trasmissione lineare e non che presentino alto valore artistico e potenziale di esportazione, innovativi in termini di contenuto e modalità di finanziamento e che prevedano una forte cooperazione tra ...

Lazio Innova

