Eurolega basket | quindicesima giornata | programma e diretta tv

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Si prosegue con la seconda tornata della competizione europea di. L’è giunta allae promette nuove scintille in questo panorama cestistico così importante. Il primo round del giovedì ha già dato i suoi risultati, cade la Virtus Bologna: è una sconfitta amara per il roster di di Scariolo che soccombe 79-90 contro gli spagnoli di Baskonia. Vincono anche Real Madrid, Maccabi, Stella Rossa e Partizan, quest’ultimo in un match non facilissimo contro il Fenerbache terminato 72-73 per i serbi. Ecco tutto ildi questa nuova tornata diche manderà sui vari parquet di questo giovedì la prima parte della, ...

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olimpia Milano - Monaco , sfida valida come quindicesima giornata dell'2022/2023 di. La formazione di coach Messina torna tra le mura amiche del Mediolanum Forum di Assago con l'obiettivo di provare a dare una parvenza di continuità al successo ottenuto ... Olimpia Milano-Monaco oggi, Eurolega basket: orario, programma, tv, streaming Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olimpia Milano-Monaco, quindicesima giornata dell'Eurolega 2022/2023 di basket ...Giunge alla 15a giornata l'Eurolega, prima competizione per importanza nel basket europeo, ecco il programma di questa giornata.