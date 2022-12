Erasmus+ | Indire | cresce la partecipazione italiana | +39% di studenti universitari e +97% di alunni e insegnanti in partenza

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 23 dicembre 2022)- Tornano are i numeri dellaal Programma, che nel 2022 segna un forte aumento alle attività di mobilità delle persone e lo sviluppo di progetti di cooperazione in Europa. Flaminio Galli, direttore dell’Agenzia nazionale, che in Italia gestisce i settori scuola, università ed educazione per gli adulti del Programma, dichiara: L'articolo .