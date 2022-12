(Di venerdì 23 dicembre 2022) Lanel Mare di Barents è importante per motivi industriali, ma anche per cause politiche. Vediamo perché

ilGiornale.it

Var Energi, partecipata dacon una quota di circa 63 per cento, è una delle principali società indipendenti di petrolio e gas upstream sulla piattaforma continentale norvegese (Ncs). Possiede un ...Descalzi die il dott. Venier di Snam, si suggella ciò che le mobilitazioni ambientaliste ... E si arriva addirittura di sostenere " non sappiamo se in buona fede - che le- opere proposte, ... Eni, maxi-scoperta in Norvegia: svolta nella "guerra del gas" Eni colpisce ancora e annuncia, tramite una sua sussidiaria in Norvegia, una svolta che se confermata nei fatti sarebbe paragonabile, sul piano della politica energetica, a quella del maxi-giacimento ...Var Energi, società quotata di cui Eni è il principale azionista, ha annunciato una nuova scoperta di gas nel Mare di Barents, in ...