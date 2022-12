Elodie | tutti guardano sotto | sono enormi! Foto

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La bellezza diè, a dir poco, travolgente; impossibile restare indifferenti di fronte ad una donna del genere. Per quanto riguarda il discorso lavorativo,è una cantante di enorme successo con i suoi brani diventati dei veri e propri tormentoni. Una di questa, “Bagno a mezzanotte” ha avuto un ruolo importante anche a livello sociale dal momento che i proventistati donati in aiuto dei bambini ucraini. Impossibile non lodare questa iniziativa. Restando in tema musicale, bisognalineare comeparteciperà alla nuova edizione del Festival di Sanremo; la cantante, però, è stata protagonista anche a livello cinematografico con il film “Ti mangio il cuore“, uscito lo scorso ventidue settembre. Una nuova esperienza nella carriera di. InstagramSu di lei non ...