Elly Schlein | il suo nuovo Pd? Chi c' è davvero dietro | segreto inconfessabile

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Rinnovamento? Adelante, con juicio, avrebbe scritto Alessandro Manzoni. E il paradosso dei grandi fenomeni di novità in politica è il sistematico affidamento al cosiddetto "usato sicuro". L'ultimo esempio è la corsa alla segreteria di, volto del progressismo ideologico, rivolto a "tutte e tutti", molto green e per la redistribuzione della ricchezza. Ebbene, il coordinatore della sua mozione sarà Francesco Boccia, che in un'intervista a Repubblica ne tesse le lodi. Dice di: «Rappresenta la speranza di un cambiamento epocale che la sinistra aspetta da tempo, è quello che Time definì il colpo di rasoio che separa il passato dal futuro: era riferito al '68 ma oggiè più attuale che mai». IL PIANO Il piano già ce l'ha in mente: «Con lei alla guida del Pd torneremo ad essere il primo partito dei progressisti ...

Così, al Nazareno va in scena il primo confronto tra i candidati: al momento Stefano Bonaccini , la sua ex vice in Emilia Romagnae Paola De Micheli , anche se in extremis altri ...Questa potrebbe essere la sintesi dell'incontro - confronto avvenuto oggi al Nazareno tra il segretario uscente, Enrico Letta, e i tre candidati,, Paola De Micheli e Stefano Bonaccini. L'... Con Boccia caposquadra, Schlein si è incartata in un pastrocchio populista Si è tenuto a Bologna alla bolognina, il celebre luogo della “svolta” del PCI di Occhetto, dove qualche giorno fa ha preso la tessera del PD anche Elly Schlein. Dalla svolta della bolognina alla “svol ...Torna il ticket uomo-donna, ma questa volta serve a garantire la presenza maschile nella corsa per il congresso dem ...