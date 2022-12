Ecco la foto con cui l' arbitro della finale umilia i francesi | un terremoto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il mondiale di Qatar 2022 è finito ormai quasi da una settimana: Argentina campione del mondo e la Francia costretta a leccarsi le ferite. Il trionfo di Leo Messi e l'amarezza di Kylian Mbappè, i due che si ritroveranno al Paris Saint-Germain e no, non sarà affatto semplice. Il mondiale è finito, ma non le polemiche. Tra le molte, ve ne è una sollevata dai media transalpini e che riil gol del 3-2 messo a segno proprio da Messi nei supplementari. Il punto è che prima che la palla entrasse in rete, due componentipanchina dell'Albiceleste erano entrati sul terreno di gioco. Fattispecie che, a termini di regolamento, avrebbe dovuto determinare l'annullamento del gol. Lo conferma la norma 3.9 dell'Ifab: "Se, dopo che è stata segnata una rete, l'si accorge, prima che il gioco riprenda, che c'era una persona in più sul ...