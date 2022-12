“Ecco com’è morta” La scomparsa dell’attrice a 32 anni | cosa dicono i medici

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il medico legale di New York City ha confermato la causa della morte di Charlbi Dean. L’attrice, protagonista di “Triangle of Sadness”, che ha vinto la Palma d’Oro – il più alto riconoscimento del Festival di Cannes all’inizio di quest’anno, èimprovvisamente ad agosto a New York all’età di 32. Secondo il medico legale, Charlbi Dean èa causa di una sepsi batterica che ha complicato l’asplenia. Asplenia è definita come l’assenza di milza e questo problema ha determinato il decesso. L’aspleniasi è verificata a causa di un “trauma contusivo remoto al suo busto” e che l’infezione ha causato la sua sepsi batterica con Capnocytophaga. Leggi anche: Lutto choc nel cinema, l’attore trovato morto su un marciapiede: la terribile ipotesi Charlbi Dean, ...