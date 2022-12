È stato ritrovato il ragazzo che era stato rapito nella notte tra giovedì e venerdì in un ristorante di Ponte Milvio a Roma

RaiNews

... Giampiero Boniperti, erasvenduto al sistema Moggi. Il potente "Big Luciano" dal 1994 al ... il 46enne Edoardo,sotto il ponte di Fossano. Suicidio o morte di un Agnelli suicidato Il ...Danilo Valeri è: erarapito a Ponte Milvio Attualmente, come riporta Il Messaggero , Danilo Valeri si trova negli uffici della squadra mobile ed è in buone in condizioni di ... Ritrovato il ragazzo di 20 anni rapito in un locale a Ponte Milvio: indagini affidate all'Antimafia L'hanno ritrovato i poliziotti e adesso è nelle loro mani. Danilo Valeri sta bene. Si presume sia stato rapito da un clan rivale.Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...