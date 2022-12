E' morto il trombettista Guido Pistocchi. Ha suonato con Arbore e nell'orchestra del Festival di Sanremo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il musicista, raffinatodella scena jazz, noto anche per la sua collaborazione con Renzo, èall’età di 85 anni giovedì 22 dicembre a Cesana, città dove era nato il 24 agosto 1937. Nel 1964aveva creato la sua orchestra di otto elementi “El Supremo Brass Band, che nel 1968 incise un album per Ricordi prodotto da Lucio Battisti e Mogol. Nello stesso periodo si esibì nei locali più rinomati in Italia, dalla “La Bussola” di Sergio Bernardini a “La Capannina di Franceschi”, fino al “Club Oliviero 84” di Roma. In teatro fu ingaggiato dalla coppia di commediografi Garinei e Giovannini per i loro musical con il maestro Bruno Canfora. La grande notorietà gli arrivò quando Renzolo chiamò a far parte del cast ...