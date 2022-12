É dal 1997 che la commedia con Eddie Murphy va in onda praticamente ogni anno il 24 dicembre La spiegazione è nella tradizione | ce lo ripropongono a ogni vigilia di Natale Ma non basta a spiegare perché ce lo riguardiamo tutti o quasi ogni anno

Leggi su iodonna

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Si avvicina il. E si avvicina la tradizionale messa indi Una poltrona per due su Italia 1. Dal, infatti, il film cone Dan Aykroyd arriva in televisione la sera delladi. Film diin tv: la programmazione del 2022 guarda le foto Leggi anche › 10 cose che (forse) non sapete su “Una poltrona per due”, stasera in tv come ...