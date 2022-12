“Durante il primo trimestre si può viaggiare oltreoceano?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Buongiorno dottore, prima della gravidanza e senza neanche sperarci, ho prenotato il mio viaggio di nozze per due settimane a New York e in Messico. Ora mi trovo alla quinta settimana e alla partenza sarò a otto settimane, e al rientro alla decima. Sono molto titubante se partire o meno, non tanto per il volo aereo ma per la paura che possa succedere qualcosa, come un aborto spontaneo,il viaggio. So che i rischi collegati al volo sono minimi con i dovuti accorgimenti relativi alla circolazione, e che l’affaticamentoil viaggio è inluogo deciso da me e in secondo luogo non diverso da quello che farei nella mia vita di tutti i giorni, considerando che guido per tragitti molto lunghi per lavoro. Mio marito mi ha messo lo scrupolo di rinunciare al viaggio e per il momento sembrerebbe non esserci alcun rischio, visto ...