Due fidanzati italiani uccisi in Germania | lei 20 anni | lui 23 Nuovo giallo dopo quello dello Yorkshire

La Repubblica

Sono partiti per l'Inghilterra i genitori dei, Nino Calabrò di 25 anni e la ventenne Francesca Di Dio, trovati morti in Inghilterra nella loro casa di Thornaby, sulla riva ovest del fiume Tess nella contea dello Yorkshire. Il ...Negli ultimi tempi idel bunker di Cinecittà hanno vissuto alcuni alti e bassi e in particolare iavrebbero delle divergenze sul conto di Antonino Spinalbese . Edoado Donnamaria ce ... Il giallo dei fidanzati massacrati in Inghilterra: fermato l’ex coinquilino Un vero shock, ma grazie alla famiglia e al fidanzato, lentamente riesce a raccontare. Ci voglio altri due anni perché la storia venga fuori interamente. Visualizza questo post su Instagram Il disegno ...Sarebbe l’ex coinquilino il killer di Nino Calabró e Francesca Di Dio, i due fidanzati siciliani trovati morti nella loro casa ...