Dramma nella provincia italiana | muore a 18 anni dopo essere stata dimessa dal Pronto Soccorso

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Anisa Mahmic aveva 18, è morta stroncata da un malore; il suo corpo è stato trovato all’interno dell’abitazione a Ronchi dei Legionari, indi Gorizia, dove viveva con la madre. Una tragedia resa ancora peggiore dal fatto che, sembra poche ore prima, la ragazza eradaldell’ospedale di Monfalcone dove, scrive il Gazzettino, era andata perché non si sentiva bene. Sempre a quanto riportano gli organi di stampa la ragazza erasottoposta ad una serie di esami diagnostici. Esami dai quali non era emersa alcuna criticità. Fatto ritorno a casa, insieme a sua madre, ha continuato a star male. Proprio nel suo appartamento ha avuto un secondo malore e si è accasciata a terra. In casa c’era la madre, che ha subito dato ...

