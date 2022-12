(Di venerdì 23 dicembre 2022) Le sigle non portano bene aaver ammainato la bandiera del Pos, anche quella del Mes è ormai a mezz’asta. Storiche battagliepassano mestamente nel dimenticatoio. La presidente del Consiglio ha in sostanza dato via libera alla ratificariforma del Meccanismo europeo di stabilità, il famigerato “fondo salva stati”.che la Corte costituzionale tedesca ha dato il suo benestare Berlino si appresta a dare via libera al testo e l’Italia è rimasta l’unico dei 19 paesi dell’aera euro a non avere ancora approvato la riforma. Posizione scomoda che ha provocato anche un rimbrotto da parteBanca centrale europea. “Spero che l’Italia faccia presto”, ha detto una decina di giorni fa ...

Roma, 23 dic " "Oggi sui giornali tante notizie sulla caccia ai cinghiali. Questo tema è il nuovo diversivo,un mese di inutile e surreale discussione sul. Nessuno invece parla della vera notizia di oggi: per la prima volta l'Italia non raggiungerà quota 400.000 nascite annuali. Nascono poco più di ...Poi - senza una logica - si vogliono abolire i pagamenti digitali, si va in piazza contro il...e la politica che settimane fa andava su tik tok a raccattare finte simpatie verso gli under 20... Dopo il pos ,il mes. Una dopo l’altra cadono le bandierine della destra di Giorgia Meloni Era una banda con base in Slovacchia e ramificazioni in Romagna: hanno venduto fuori legge 5mila cani non vaccinati. Una parte è morta nei trasferimenti o per malattie ...Va verso un’approvazione a marce forzate la manovra alla Camera. In serata è previsto il voto fiducia posto dal Governo sul Ddl bilancio. Poi l’assemblea esaminerà, nel corso di una seduta fiume, le t ...