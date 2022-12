Donald Trump | nel rapporto su Capitol Hill la richiesta di escluderlo da incarichi pubblici Lui replica | «Caccia alle streghe»

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Oltre 18 mesi di indagini e quasi 900 pagine di report finale, in cui si chiede di considerare l’esclusione dida futuri. Il Comitato ristretto della Camera Usa che ha analizzato cosa accadde prima, durante e dopo l’insurrezione del 6 gennaio 2021 aè giuntosue conclusioni e l’ex presidente Usa è stato ritenuto, dai sette Democratici e dai due Repubblicani della Commissione, responsabile per quanto accadde.ha contestato le loro conclusioni: «È una! Si sono dimenticati di menzionare che Pelosi non diede ascolto alla mia raccomandazione di utilizzare i militari a Washington». Nel dossier di 845 pagine, ...

