Documentario sulla rock band cristiana ‘The Sun’ a Tv2000

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Venticinque anni di musica e di amicizia, di successi e di crisi, di cadute e di rinascite: un cammino che ha trovato la luce nell’incontro con Gesù. È quanto ripercorre ‘La vita che ci voleva’ ildi Pierluigi Vito, in onda sudomenica 25 dicembre alle ore 17, dedicato al primo quarto di secolo dei: lasi racconta attraverso immagini e canzoni, ma soprattutto le interviste ai componenti del gruppo. Francesco Lorenzi e Riccardo Rossi ricordano l’inizio da adolescenti, in un garage di Thiene (in provincia di Vicenza), il duro lavoro per emergere come Sun Eats Hours (il primo nome della) con un punk duro in lingua inglese. Nel corso del tempo si susseguono gli innesti di Matteo Reghelin e Gianluca ...