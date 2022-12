Divieto di vendita di alcolici per asporto | Festa firma l’ordinanza sul brindisi della vigilia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutidial dettaglio perdi bevande con contenuto alcolico e dieddi bevande in contenitori di vetro. Ordinanza del sindaco di Avellino, Gianluca, che va, di riflesso, a regolamentare la diffusa tradizione deldi Natale. Ecco il testo del provvedimento: Con decorrenza immediata e sino all’8 gennaio 2023 su tutto il territorio comunale: a) dalle ore 20:00 l’obbligoperdi qualsiasi tipo di bevanda, alcolica e non alcolica, esclusivamente attraverso contenitori monouso, conassoluto di uso di vetro e lattine; b) in ogni caso il ...

