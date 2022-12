Difesa del suolo e lotta alla siccità | doppio binario del lavoro del Consorzio di Bonifica

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Sono previsti oltre 10 milioni di interventi di manutenzione ordinaria sul reticolo di gestione e lavori straordinari e nuove opere già finanziate per quasi 7 milioni di ...

LA NAZIONE

Sono previsti oltre 10 milioni di interventi di manutenzione ordinaria sul reticolo di gestione e lavori straordinari e nuove opere già finanziate per quasi 7 milioni di ...... materiale, umanitario, militare, politico, tecnico e legale destinato al Paese aggredito dalla Russia nelladella sua sovranità e integrità territoriale. I membriG7 rimangono impegnati ... Difesa del suolo e lotta alla siccità: doppio binario del lavoro del ... Un uomo di 39 anni ha denunciato il padre di aver violentato la figlia di 12 anni. Il 39enne è stato poi accusato di favoreggiamento perché sospettato di influenzare la figlia per alleggerire la posiz ...Le forze militari di Putin continuano la loro espansione e dalle immagini satellitari si vede che il Cremlino sta espandendo le basi nell'Artico, con piste e sistemi radar in grado di ...