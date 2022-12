Dibu Martinez | altro show In 100 000 lo celebrano a Mar del Plata

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La festa per il trionfo dell’Argentina al Mondiale lascia Buenos Aires e gli eroi della vittoria ai rigori contro la Francia tornano nelle loro città natali. L’attesa era tutta per Leo Messi a Rosario, ma a Mar del, città natale del, si sono radunate circa 100.000 persone ad aspettare il portiere dell’Albiceleste: Sul palco, 30 anni, nominato miglior portiere del Mondiale, ha sottolineato il proprio orgoglio per essere stato “il primo campione del mondo ‘marplatense’. Non solo per me, ma per tutti i bambini, e i piccoli portieri, che sognano la quarta stella”, ha detto. “Ai rigori divento forte e so che le persone mi rispettano, lo so perché me l’hanno detto i giocatori avversari – le parole del portiere dell’Argentina, che ha neutralizzato il penalty di Coman -. E quando blocchi il primo ...