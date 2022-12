Devo dirlo | anche se a denti stretti | Giuliano Ferrara | clamoroso sulla Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Leggono sempre Jean Paul Sartre (convinto del ruolo educativo dei pensatori gauche, sempre smentito dalla storia) eppure si stanno consumando nel dubbio che, in fondo, in Raymond Aron non avesse tutti i torti. Credono ancora che la truppa parlamentare di Fratelli d'Italia sia fatta di grigi fasci di complemento; ma pure che la loro Comandante -diaminesi mostri, in fondo, come una «fascista liberale». Più, insomma, Giorgiaprende le misure a Palazzo Chigi, più la vedono come «l'ossimoro politico» che serve al Paese. Spira un'inedita aria revisionista tra alcuni dei nostri più poderosi intellettuali di sinistra, verso la Presidente del Consiglio. Il maîtreverga sul Foglio un pezzone esaustivo titolato In un paese così avventuroso è sempre possibile una marcia su Roma. Ma non era questa. Elogio con riserva, ...