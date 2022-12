Delta Group | a Santo Stefano arriva Prata per la prima di ritorno

Leggi su seriea24

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Filippo Vedovotto e il Presidente Veronese nella conferenza stampa prenataliziail Natale e in casaPorto Viro si fanno gli straordinari più che i regali. Rientrata poche ore fa dalla lunga trasferta di Castellana, ultimo atto del girone d’andata, la squadra di Matteo Battocchio è già al lavoro per preparare i prossimi impegni, che sanciranno l’inizio della seconda parte della stagione. A– lunedì 26 dicembre, ore 18 – nerofucsia in campo per lagiornata di ritorno di Serie A2 Credem Banca: al Palasport di via XXV Aprile avversaria la Tinetdi Pordenone. Tre giorni dopo, giovedì 29 dicembre, in programma i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia di A2, che vedranno Garnica e compagni fare di nuovo capolino in ...